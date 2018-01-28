Первый тур президентских выборов на Кипре не выявил победителя

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Действующий президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, по данным экзитполов, лидирует на президентских выборах с результатом, который не позволит ему одержать победу в первом туре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает газета Politis.

По данным издания, Анастасиадис набирает 38-42% голосов, кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ), Ставрос Малас 27-31%; лидер Демократической партии (ДИКО) Николас Пападопулос 21,5-24,5% голосов. Таким образом, выявить победителя президентской гонки в первом туре выборов не удалось.

Данные экзитполов свидетельствуют о том, что во втором туре за президентский пост поборются Анастасиадис и Малас. Официальные итоги выборов будут подведены избиркомом позднее в воскресенье.

Второй тур президентских выборов может пройти 4 февраля этого года.