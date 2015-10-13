Первый снег в Польше оставил без электричества несколько тысяч человек

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Первый ранний снег в Польше стал неожиданностью для коммунальных служб. В результате, несколько тысяч человек остались без электричества, а статистика по дорожным происшествиям стремительно взлетела вверх, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По-настоящему зимние пейзажи в последние дни можно увидеть в Малопольском и Свентокшиском воеводствах на юге республики.

"Только утром понедельника из-за атаки зимы у нас было около 280 вызовов, в основном связанных со сломанными ветками на дорогах и линиях электропередачи", - указал представитель малопольской пожарной охраны. Кроме этого, многие автострады оказались заблокированными из-за аварий.

Не обошлось и без жертв. Из-за сложной ситуации на дорогах, в ДТП погибли несколько человек. В Легнице мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул на улице и умер от переохлаждения.

Как предсказывают синоптики, снегопады в ближайшие дни могут повториться. Ожидается, что толщина снежного покрова в ряде регионов может достигнуть 5 см.

В то же время польские метеорологи отмечают, что ранний снег - отнюдь не что-то необыкновенное. В истории метеонаблюдений зафиксировано, что в 1998 году снег выпал на западе Польши 2 октября. В 2002 году - 7 октября. Исключительным был октябрь 2009 года, когда снегом засыпало весь юго-восток страны. Также отмечены случаи снегопадов в мае 2004 года и 4 июня 2009 года.