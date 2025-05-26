О нас

Первый саммит формата Центральная Азия - Италия пройдет 30 мая в Астане

Первый саммит формата Центральная Азия - Италия пройдет 30 мая в Астане Первый саммит с участием глав государств Центральной Азии и премьер-министра Италии Джорджи Мелони состоится 30 мая в Астане, в этот же день глава итальянского правительства совершит официальный визит в Казахстан.
Другие страны
26 мая 2025 г. 08:41
Первый саммит формата Центральная Азия - Италия пройдет 30 мая в Астане

Первый саммит с участием глав государств Центральной Азии и премьер-министра Италии Джорджи Мелони состоится 30 мая в Астане, в этот же день глава итальянского правительства совершит официальный визит в Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Изначально Мелони планировала посетить Узбекистан, а затем Казахстан и принять участие в саммите с главами стран Центральной Азии 25-27 апреля. Однако из-за смерти 21 апреля Папы Римского Франциска и последующих траурных мероприятий визиты были отложены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к его оборонному фонду
СМИ: Британия начнет переговоры с ЕС для доступа к его оборонному фонду
26 мая 2025 г. 09:07
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
26 мая 2025 г. 08:12
СМИ: В американском штате Южная Каролина из-за стрельбы пострадали 11 человек
СМИ: В американском штате Южная Каролина из-за стрельбы пострадали 11 человек
26 мая 2025 г. 07:48
СМИ: ЕК попросила еврокомиссаров пропустить марш в Будапеште из-за Орбана
СМИ: ЕК попросила еврокомиссаров пропустить марш в Будапеште из-за Орбана
26 мая 2025 г. 06:43
СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог
СМИ: Британия приступила к ренационализации железных дорог
26 мая 2025 г. 06:17
Кандидат в президенты Южной Кореи предлагает восстановить коммуникацию с КНДР
Кандидат в президенты Южной Кореи предлагает восстановить коммуникацию с КНДР
26 мая 2025 г. 05:50
СМИ: В Японии сомневаются в рентабельности СПГ-проекта на Аляске
СМИ: В Японии сомневаются в рентабельности СПГ-проекта на Аляске
26 мая 2025 г. 05:26
Мадуро проголосовал на парламентских и региональных выборах в Венесуэле
Мадуро проголосовал на парламентских и региональных выборах в Венесуэле
26 мая 2025 г. 04:45
СМИ: МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за нарушения воздушных границ
СМИ: МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за нарушения воздушных границ
26 мая 2025 г. 04:18
Трамп заявил о достижении прогресса по ядерной сделке с Ираном
Трамп заявил о достижении прогресса по ядерной сделке с Ираном
26 мая 2025 г. 03:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi