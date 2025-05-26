Первый саммит формата Центральная Азия - Италия пройдет 30 мая в Астане

Первый саммит с участием глав государств Центральной Азии и премьер-министра Италии Джорджи Мелони состоится 30 мая в Астане, в этот же день глава итальянского правительства совершит официальный визит в Казахстан.

Первый саммит с участием глав государств Центральной Азии и премьер-министра Италии Джорджи Мелони состоится 30 мая в Астане, в этот же день глава итальянского правительства совершит официальный визит в Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Изначально Мелони планировала посетить Узбекистан, а затем Казахстан и принять участие в саммите с главами стран Центральной Азии 25-27 апреля. Однако из-за смерти 21 апреля Папы Римского Франциска и последующих траурных мероприятий визиты были отложены.