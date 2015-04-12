Первый Саммит Америк с участием Кубы завершился в Панаме

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Седьмой Саммит Америк - первый саммит с участием Кубы, во время которого состоялась историческая встреча кубинского и американского лидеров, - завершился в Панаме, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Для Панамы было честью провести саммит", - заявил президент Панамы Хуан Карлос Варела. "Мы не претендовали на единогласие, оно невозможно, но мы претендовали на то, чтобы установить мосты", - сказал президент, отметив, что на саммите удалось добиться "искреннего диалога".

Центральным событием саммита, по мнению наблюдателей, стала первая за полвека встреча лидеров Кубы и США Рауля Кастро и Барака Обамы, прошедшая, как сообщил кубинский МИД, в конструктивном духе.

Кроме того, особое внимание было приковано к встрече Обамы с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которая произошла только в последние часы саммита, но уже получила высокую оценку от венесуэльского лидера, который ранее в ходе пленарного заседания подверг американского президента жесткой критике и потребовал отменить санкции против его страны.

По словам президента Панамы, следующий саммит пройдет в 2018 году в Перу, - предложение выбрать эту страну внес ее президент Ольянта Омала.