Первый "линкор Трампа" может обойтись США в $22 млрд

Строительство нового линкора может обойтись США до $22 млрд, что сделает его одним из самых дорогих в истории.

Как передает Report, об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что итоговая стоимость будет зависеть от еще не принятых решений, касающихся водоизмещения, численности экипажа и оружия, которым оснастят корабль. Минимальной ценовой планкой назвали $15,1 млрд, но не исключено, что в итоге стоимость поднимется до $22 млрд.

Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал строительство нового корабля в декабре 2025 года. Американский президент уверяет, что они станут "самыми быстрыми, самыми большими и в 100 раз мощнее любого когда-либо построенного линкора".

Коммерсант отмечает, что самый дорогой корабль в составе ВМС США - авианосец Gerald R. Ford. Он введен в эксплуатацию в 2017 году, его строительство обошлось почти в $13 млрд. Самыми крупными линкорами США были корабли типа "Айова" с водоизмещением 48 тыс. т, но их сняли с вооружения в 90-х годах XX века. Американские линкоры в основном были списаны в 1950-е годы, если не считать ограниченного использования в ходе Вьетнамской войны.