Первый контракт Месси с "Барселоной" на салфетке будет выставлен на аукцион

Салфетка, на которой аргентинский футболист Лионель Месси подписал первый контракт с испанской "Барселоной", будет выставлена на аукцион.

Салфетка, на которой аргентинский футболист Лионель Месси подписал первый контракт с испанской "Барселоной", будет выставлена на аукцион.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, аукцион пройдет с 18 по 27 марта.

Запрашиваемая цена составляет от 350 тыс. до 585 тыс. евро. Первый контракт с "Барселоной" Месси подписал 14 декабря 2000 года в 13-летнем возрасте.

Месси выступал за основную команду "Барселоны" с 2003 по 2021 год, 10 раз став с ней чемпионом Испании, 8 раз выиграв Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза - Лигу чемпионов, по 3 раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С 2021 по 2023 год аргентинец защищал цвета ПСЖ, с которым стал двукратным чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны.

В настоящее время он выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги "Интер Майами". В 2023 году Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.