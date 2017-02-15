Первый испытательный полет Boeing 737 MAX-9 состоится в апреле

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Первый испытательный полет нового самолета Boeing 737 MAX-9 состоится в апреле текущего года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Модели 737 MAX-9 должны прийти на смену самолетам 737 «NG», введенным в эксплуатацию в 1997 году. Авиакомпании заинтересованы в поставках 737 MAX-9, так как новая модель сжигает значительно меньше топлива.

Boeing намерена создать до пяти разных версий MAX. Первые поставки 737 MAX-9 должны начаться в 2018 году.

В сентябре стало известно, что Boeing продолжает изучать возможность создания более крупной версии самолета 737 MAX737 MAX 10. Максимум для планируемого 737 MAX 9 составляет 220 пассажиров, в то время как у A321neo компании Airbus потолок — 240.