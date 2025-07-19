Первый чип индийского производства появится в 2025 году

Индия в 2025 году произведет первый чип.

Индия в 2025 году произведет первый чип.

Как передает Report, об этом сообщил министр информационных технологий страны Ашвини Вайшнав, выступая на конференции в городе Хайдарабад на юге страны.

По его словам, Индия готова стать значимым игроком на мировом рынке полупроводников.

"Сейчас мы начинаем производство полупроводниковых чипов. Мы уже одобрили строительство шести заводов по производству полупроводников. Их строительство продолжается. Первый чип, произведенный в Индии, будет выпущен в 2025 году", - сказал он.

Правительство Индии ранее заявило о намерении создать в стране отрасль производства полупроводников. С этой целью власти активно привлекают зарубежные компании.

По данным Индийской ассоциации электроники и полупроводников, объем индийского рынка полупроводников к 2030 году превысит $100 млрд.