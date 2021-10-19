Первая в мире страна получила деньги за сокращение выбросов

Мозамбик стал первой страной, получившей деньги за сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от фонда лесного углеродного партнерства. Речь идет о 6,4 млн долларов США.

Мозамбик стал первой страной, получившей деньги за сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от фонда лесного углеродного партнерства. Речь идет о 6,4 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Club of Mozambique .

Власти получили выплату после того, как представили официальный отчет о мониторинге уровня выбросов. Кроме того, в стране с сентября 2020 года по май 2021 года проводилась независимая проверка. И начиная с 2019 года стране удалось сократить количество выбросов на 1,28 млн тонн.

Всемирный банк отметил, что платеж Мозамбику является признанием вклада страны в осуществление мероприятий по сокращению выбросов. Это внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, мониторинг использования лесных ресурсов или восстановление деградированных земель.