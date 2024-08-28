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Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в среду с очередной партией интернет-спутников, опрокинулась при совершении посадки на морскую платформу и упала в Атлантику.
Другие страны
28 августа 2024 г. 13:31
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 опрокинулась при посадке на морскую платформу

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в среду с очередной партией интернет-спутников, опрокинулась при совершении посадки на морскую платформу и упала в Атлантику.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это видно в трансляции компании-разработчика SpaceX.

Ступень использовалась при запуске в 23-й раз. После отделения она должна была совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной партией из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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