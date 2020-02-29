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Первая страна с бесплатным общественным транспортом

Первая страна с бесплатным общественным транспортом

Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей. 

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно решению коалиционного правительства во главе с Ксавье Беттелем, с сегодняшнего дня отменяется плата за поездки на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда.

Этот "исторический день", по сообщениям местных СМИ, отметят концертами на четырех вокзалах королевства и другими культурными мероприятиями.

Такой щедрый жест власти Люксембурга решили сделать на фоне острейшей проблемы пробок на дорогах. В самой столице проживают 110 тыс. человек, население всего герцогства составляет 614 тыс. жителей. Однако ежедневно на работу в Люксембург приезжают несколько сотен тысяч человек из соседних стран - Бельгии, Германии и Франции. В результате движение на дорогах, прежде всего столицы, надолго встает.

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