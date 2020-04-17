Первая страна, победившая коронавирус - ФОТО

Правительство Гренландии заявило о победе страны над коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в данных на сайте worldometers.info.

С 4 апреля в стране не было зафиксировано новых случаев заражения, а все 11 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, уже вылечились.

За время распространения болезни, в Гренландии проверили 900 человек. Первый случай был зафиксирован 16 марта.

Премьер-министр страны Ким Кильсен заявил о постепенном открытии столицы Гренландии, при условии, что новые случаи не появятся.

На данный момент это первая страна, где удалось победить вирус без летальных исходов.