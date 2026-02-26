Первая леди США впервые будет председательствовать на заседании СБ ООН

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Первая леди США Мелания Трамп 2 марта будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как передает американское бюро Report, это произойдет в рамках ротационного председательства Соединенных Штатов в Совбезе и станет историческим событием - впервые действующая первая леди США возглавит заседание Совета Безопасности.

    Заседание пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и будет посвящено теме "Дети, технологии и образование в условиях конфликта". В нем примут участие члены Совета, международные партнеры, а также постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

    В заявлении офиса первой леди отмечается, что целью сессии является "подчеркнуть роль образования в продвижении толерантности и мира во всем мире". Подчеркивается, что заседание под руководством Мелании Трамп имеет историческое значение с точки зрения обсуждения вопросов образования, технологий, мира и безопасности в Совете Безопасности.

    Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что в истории ООН впервые первая леди США будет выступать в Совете Безопасности.

    "Согласно нашим данным, могу подтвердить, что ни первая леди США, ни президент ранее не председательствовали на заседании Совета Безопасности. Вместе с тем в прошлом первые леди принимали участие в заседаниях от имени стран, не являвшихся членами Совета", - сказал он.

    Он также отметил, что брифинг от имени Генерального секретаря представит заместитель генсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

    Кроме того, Дюжаррик заявил, что на данный момент отсутствует подтвержденная информация о возможном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Генеральным секретарем, и в случае его проведения общественность будет проинформирована.

    Пресс-секретарь добавил, что инициатива Мелании Трамп соответствует ее деятельности по поддержке детей, пострадавших от конфликтов. В частности, она выступала с инициативами по воссоединению детей, разлученных с семьями в ходе российско-украинского конфликта, и сообщала о возвращении в семьи нескольких украинских и одного российского ребенка.

    Tarixdə ilk dəfə ABŞ-nin birinci xanımı BMT TŞ-nin iclasına sədrlik edəcək

