Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом

Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару, Мишель Болсонару, заразилась коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.
"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", - говорится в распространенном сообщении.
Состояние ее здоровья оценивается как хорошее, уточняется, что она будет соблюдать установленные для таких случаев санитарные требования. "Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента", - отмечает пресс-служба.