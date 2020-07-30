Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом

Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару, Мишель Болсонару, заразилась коронавирусом.

Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару, Мишель Болсонару, заразилась коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", - говорится в распространенном сообщении.

Состояние ее здоровья оценивается как хорошее, уточняется, что она будет соблюдать установленные для таких случаев санитарные требования. "Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента", - отмечает пресс-служба.