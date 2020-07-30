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Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом

Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару, Мишель Болсонару, заразилась коронавирусом.
Другие страны
30 июля 2020 г. 20:52
Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом

Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару, Мишель Болсонару, заразилась коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", - говорится в распространенном сообщении.

Состояние ее здоровья оценивается как хорошее, уточняется, что она будет соблюдать установленные для таких случаев санитарные требования. "Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента", - отмечает пресс-служба.

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