​Сестра короля Фелипе VI перевела 600 тыс. евро штрафа не на тот счет

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сестра короля Фелипе VI инфанта Кристина, которая в понедельник выплатила почти 600 тыс. евро штрафа в связи с делом о коррупции, перевела деньги не на тот банковский счет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", судья Хосе Кастро, рассматривающий дело о коррупции Noos, в которое оказался вовлечен супруг инфанты, отметил, что Кристина отправила деньги на счет суда в Барселоне, вместо того, чтобы отправить положенную сумму - 587 413 евро - на счет суда города Пальма (Балеарские острова).

По словам судьи, Кристина перепутала банковские реквизиты, неправильно введя последние цифры счета: вместо 0458 она написала 0548.

На прошлой неделе представитель прокуратуры по борьбе с коррупцией Педро Оррач ходатайствовал перед судьей Хосе Кастро о снятии обвинения в уклонении от уплаты налогов в отношении Кристины, однако потребовал привлечь ее к гражданской ответственности. По мнению прокурора, она являлась получателем прибыли от незаконных действий супруга на общую сумму в 587 413 евро и должна выплатить их в форме штрафа.

Муж инфанты Кристины Иньяки Урдангарин проходит по уголовному делу в рамках хищения государственных средств. Он и его бывший бизнес-партнер Диего Торрес, предположительно, завышали цены на услуги для администрации одного из испанских городов, а средства перечисляли на счета подконтрольных им фирм. Им также вменяется в вину подлог, злоупотребление доверием и служебным положением, мошенничество.

Всего, по мнению прокурора, на скамье подсудимых должны оказаться 14 человек, фигурирующих в деле Noos.