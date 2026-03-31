Перестрелло: Мир в Украине не может быть основан на уступках одной из сторон конфликта

Президент парламентской ассамблеи НАТО - вице-спикер парламента Португалии Маркос Перестрелло заявил, что справедливый и устойчивый мир в Украине не может быть достигнут за счет уступок одной из сторон конфликта.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на неформальном саммите ЕС в Буче.

Он отметил, что усиление позиций Украины на поле боя влияет на ее позиции в переговорном процессе. По его словам, урегулирование должно основываться на силе, единстве и политической решимости.

Перестрелло подчеркнул необходимость продолжения и расширения военной поддержки Украины со стороны стран ЕС и НАТО, включая поставки систем ПВО, артиллерийских боеприпасов и дальнобойных средств.

Он добавил, что текущий уровень помощи, по его мнению, недостаточен для формирования устойчивого политического процесса.