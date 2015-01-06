Перестрелка в Кашмире: есть убитые и раненые

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Власти Индии сообщают о том, что тысячи жителей покинули свои дома в индийской части Кашмира из-за обстрелов с территории, контролируемой Пакистаном. Как сообщает Report cо ссылкой на BBC, в результате этих обстрелов один военнослужащий погиб, а одна женщина находится в критическом состоянии.

Перестрелки между индийскими и пакистанскими войсками продолжаются в Кашмире уже неделю. Каждая из сторон возлагает на другую ответственность за эскалацию насилия.