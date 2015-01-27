Перестрелка на Филиппинах: погибли 37 полицейских и 6 боевиков

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ При попытке поймать двух террористов из группировки "Джамаати-Исламийе" на территории Мамасапано филиппинской провинции Магуинданао между полицейскими и боевиками произошла перестрелка. Полиция преследовала террористов - Зулькифли бин-Хира из Малайзии и Бесита Усмана из Филиппин.

Как сообщает Report со ссылкой на "Haberturk", в результате перестрелки погибли 37 полицейских и 6 боевиков.

По сообщению представителя местной власти, за поимку Зулькифли бин-Хира обещано вознаграждение в размере 5 млн. долларов, а за поимку Бесита Усмана - 1 млн. долларов.