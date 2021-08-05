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Переполненный грузовик с мигрантами разбился в Техасе

Переполненный грузовик с мигрантами разбился в Техасе Переполненный грузовик, перевозивший мигрантов, разбился на отдаленном шоссе в Южном Техасе, США.
Другие страны
5 августа 2021 г. 15:16

Переполненный грузовик, перевозивший мигрантов, разбился на отдаленном шоссе в Южном Техасе, США.

Как передает Report, об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление местных властей.

В результате аварии погибли 10 человек, в том числе водитель, еще 20 ранены.

По словам представителей Департамента общественной безопасности Техаса, грузовик мог перевозить не более 15 пассажиров - но там находилось 29 человек. Водитель потерял управление, когда пытался свернуть с шоссе на большой скорости. В результате машина врезалась в электрический столб и знак дорожного движения.

Предполагалось, что водитель увеличил скорость, потому что фургон преследовали. Однако следователи опровергли эту версию.

Пока что личности погибших не разглашаются, полицейские ищут их родственников.

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