Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели
Другие страны
- 24 апреля, 2026
- 02:36
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен еще на три недели.
Как сообщает Report, об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
"С нетерпением жду возможности в ближайшее время принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна. Для меня будет большой честью принять участие в этой исторической встрече", - отметил Трамп.
Сегодня в Овальном кабинете прошла встреча с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.
Во встрече также приняли участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.
