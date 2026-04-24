Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет продлен еще на три недели.

Как сообщает Report, об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

"С нетерпением жду возможности в ближайшее время принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна. Для меня будет большой честью принять участие в этой исторической встрече", - отметил Трамп.

Сегодня в Овальном кабинете прошла встреча с высокопоставленными представителями Израиля и Ливана.

Во встрече также приняли участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.