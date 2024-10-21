Переизбранный президент Туниса принес присягу

Переизбранный на второй срок президент Туниса Каис Саид принес присягу на торжественном заседании парламента во дворце Бардо.

Переизбранный на второй срок президент Туниса Каис Саид принес присягу на торжественном заседании парламента во дворце Бардо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию церемонии инаугурации главы государства вел телеканал Tunisia TV.

"Клянусь сохранять независимость и территориальную целостность Родины, уважать ее конституцию и законодательство и всецело защищать интересы моей страны", - произнес Саид, положив правую руку на Коран.

Одной из своих главных задач на новый срок глава государства назвал борьбу с безработицей.

"Безработные - это не только молодые люди, это жертвы десятилетий коррупции и неудачных экономических решений", - сказал Саид. Он пообещал "проделать большую работу, чтобы открыть новый путь для безработных, особенно для молодежи".