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Переизбранный премьер Испании Педро Санчес принес присягу

Переизбранный премьер Испании Педро Санчес принес присягу Лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес, накануне переизбранный на пост главы правительства, принес присягу во дворце Сарсуэла. Церемония состоялась в присутствии короля Испании Филиппа VI.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 17:14
Переизбранный премьер Испании Педро Санчес принес присягу

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес, накануне переизбранный на пост главы правительства, принес присягу во дворце Сарсуэла. Церемония состоялась в присутствии короля Испании Филиппа VI.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Я обещаю добросовестно выполнять обязанности председателя правительства, сохранять верность королю, Конституции как фундаментальному принципу государства, а также сохранять тайну заседаний Совета министров", - сказал Санчес.

51-летний Педро Санчес впервые занял пост премьера Испании в 2018 году.

Ожидается, что сегодня, 17 ноября, премьер представит состав нового правительства.

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