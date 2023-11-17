Переизбранный премьер Испании Педро Санчес принес присягу

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес, накануне переизбранный на пост главы правительства, принес присягу во дворце Сарсуэла. Церемония состоялась в присутствии короля Испании Филиппа VI.

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес, накануне переизбранный на пост главы правительства, принес присягу во дворце Сарсуэла. Церемония состоялась в присутствии короля Испании Филиппа VI.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

"Я обещаю добросовестно выполнять обязанности председателя правительства, сохранять верность королю, Конституции как фундаментальному принципу государства, а также сохранять тайну заседаний Совета министров", - сказал Санчес.

51-летний Педро Санчес впервые занял пост премьера Испании в 2018 году.

Ожидается, что сегодня, 17 ноября, премьер представит состав нового правительства.