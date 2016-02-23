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    Переговоры властей Афганистана с "Талибаном" пройдут в начале марта в Исламабаде

    Такое решение было принято по итогам встречи четырехсторонней координационной группы по афганскому урегулированию

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Прямые переговоры между официальным Кабулом и террористической группировкой "Талибан" состоятся в первую неделю марта в Исламабаде. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении участников четвертой встречи четырехсторонней (КНР, США, Пакистан и Афганистан) координационной группы по афганскому урегулированию, которая завершилась в Кабуле.

    "Государства "четверки" приглашают "Талибан" и другие группировки (афганской вооруженной оппозиции) направить своих представителей для участия в первом раунде прямых переговоров с афганскими властями, который, по предложению Пакистана, пройдет в Исламабаде", - отмечается в документе.

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