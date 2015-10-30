Переговоры по Сирии в Вене продолжаются уже более пяти часов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Многосторонняя встреча по урегулированию конфликта в Сирии продолжается уже более пяти часов. Время ее окончания остается неизвестным.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главным вопросом на переговорах остается запуск процесса политического урегулирования и борьба с терроризмом, однако в подходе сторон к этому вопросу остаются расхождения. По информации ТАСС, представители ряда западных и арабских стран настаивают на уходе президента Башара Асада. Относительно борьбы с терроризмом противоречия касаются того, какие именно группировки в Сирии считать таковыми.

Следующая встреча по Сирии может состояться уже 3-4 ноября, причем на нее могут быть приглашены делегации правительства и оппозиции САР. Однако для этого участникам переговоров в Вене необходимо достичь согласия по составу оппозиционной делегации.

В дискуссиях принимают участие 19 делегаций: представители России, США, Саудовской Аравии, Турции, Ирака, Италии, Египта, Великобритании, Германии, Ливана, Катара, Ирана, Франции, Китая, ОАЭ, Иордании, Омана, а также глава европейского внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Все страны представлены на уровне министров иностранных дел, лишь делегацию Китая возглавляет замглавы МИД КНР Ли Баодун.