    Переговоры по Кипру на сессии ООН завершились безрезультатно

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 22:18
    Переговоры по Кипру на сессии ООН завершились безрезультатно

    Переговоры, состоявшиеся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под эгидой всемирной организации с участием лидеров Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Южного Кипра, завершились безрезультатно.

    Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил президент ТРСК Эрсин Татар.

    Он рассказал, что проинформировал генсека ООН Антониу Гутерреша о вызывающей беспокойство стремительной милитаризации Южного Кипра.

    "ТРСК продолжает борьбу за два суверенных государства на острове с равными правами. Мы, как турки-киприоты, всегда проявляли добрые намерения. Однако это должно основываться на равенстве и единстве. Если не будет соглашения на государственном уровне, турки-киприоты могут испытать очень большие трудности, как это было в прошлом", - указал он.

    Говоря о возможности новой встречи, лидер ТРСК подчеркнул, что официальные переговоры не будут проводиться до тех пор, пока Южный Кипр не согласится с требованием севера о равенстве.

    "Мы встречаемся с ними годами, но, к сожалению, нужная основа не создана. Противоположная сторона, будучи государством Европейского Союза, не проявляет должного уважения и понимания к туркам-киприотам. Но это не означает, что соглашение в будущем невозможно. Мы хотим, чтобы они уже сейчас уважали политику двух государств. Соглашение, достигнутое на этой основе, будет наилучшим путем", - подытожил Э. Татар.

    Отметим, что Кипр находится в центре продолжающегося десятилетиями спора между греками и турками, несмотря на ряд дипломатических попыток ООН найти всестороннее решение. Этнические нападения, начавшиеся в начале 1960-х годов, вынудили киприотов на севере в целях безопасности отступить в анклавы. В 1974 году греко-кипрский переворот, целью которого было присоединение острова к Греции, привел к военному вмешательству Турции как государства-гаранта для защиты турок-киприотов от преследований и насилия. В результате в 1983 году была провозглашена ТРСК.

    BMT sessiyasında Kipr danışıqları nəticəsiz qalıb, ŞKTC lideri ikidövlətli həll tələb edir

    Лента новостей