Переговоры по Ирану в Вене при необходимости продлят на несколько дней

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка" продлят переговоры по ядерной программе на несколько дней в случае необходимости.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

"Конечно, есть некоторая гибкость, как это было в Швейцарии в апреле, и если еще несколько дней понадобится, то мы ими воспользуемся. Сегодня необходимо проделать важную работу… и переложить достигнутые в Швейцарии договоренности в текст соглашения", - сказала Могерини по прибытии на переговоры в Вену.

"Шестерка" и Иран работают над итоговым соглашением по ядерной программе. Согласно достигнутым ранее договоренностям, итоговый документ должен быть подготовлен до 30 июня. Однако некоторые участники переговоров не исключают небольших корректировок.

