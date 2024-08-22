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Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю Очередной раунд переговоров о перемирии в секторе Газа, который должен был начаться в четверг в Каире, перенесен на следующую неделю, чтобы у сторон было время обсудить новые предложения.
Другие страны
22 августа 2024 г. 16:56
Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Очередной раунд переговоров о перемирии в секторе Газа, который должен был начаться в четверг в Каире, перенесен на следующую неделю, чтобы у сторон было время обсудить новые предложения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The National.

Посредниками в переговорах вновь выступят США, Египет и Катар. Также ожидается, что к диалогу присоединится израильская делегация.

По данным источников The National, палестинская группировка ХАМАС "вряд ли будет физически присутствовать на встрече, но высшие должностные лица ХАМАС поучаствуют в ней удаленно".

Кроме того, источники издания подтвердили появившиеся ранее сообщения о том, что Египет отвергает новое предложение Израиля, предусматривающее постепенный вывод израильских войск с палестинской стороны контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта с сектором Газа и из Филадельфийского коридора.

Кроме того, Египет потребовал размещения сил США и ООН в обоих местах.

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Версия на английском языке Ceasefire talks in Cairo delayed
Версия на азербайджанском языке Qəzzada atəşkəslə bağlı danışıqlar gələn həftə keçiriləcək

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