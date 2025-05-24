Переговоры о формировании нового правительства Румынии начнутся 27 мая

Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует 27 мая начать переговоры с парламентскими политическими партиями о формировании нового правительства.

Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует 27 мая начать переговоры с парламентскими политическими партиями о формировании нового правительства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Дан заявил, что его кандидатурой на пост премьера остается действующий врио премьер-министра Илие Боложан

По его мнению, стабильность правительства - это "и экономический вопрос".

"Если демонстрируешь стабильность, то проценты по кредитам, которые берет Румыния, будут меньше, инвесторы будут охотнее приходить в Румынию, потому что не будут опасаться, что правительство меньшинства может уйти через 4-8 месяцев, - сказал он. - Поэтому думаю, что важно получить правительство с большинством в парламенте".

Избранный президент также сообщил, что совершит 25 мая визит в Польшу для участия в предвыборном митинге в поддержку кандидата от правящей "Гражданской коалиции", мэра Варшавы Рафала Тшасковского перед вторым туром президентских выборов в этой стране.