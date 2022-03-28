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Переговоры между Россией и Украиной начнутся в Стамбуле во вторник утром

Переговоры между Россией и Украиной начнутся в Стамбуле во вторник утром Двухдневные переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во вторник в 10:30 по местному времени и пройдут во дворце Долмабахче.
Другие страны
28 марта 2022 г. 19:31
Переговоры между Россией и Украиной начнутся в Стамбуле во вторник утром

Двухдневные переговоры России и Украины стартуют в Стамбуле во вторник в 10:30 по местному времени и пройдут во дворце Долмабахче.

Как передает Report со ссылкой на агентство Анадолу, встреча будет закрытой для прессы.

Ранее канцелярия президента Турции сообщила, что в ходе переговоров по телефону лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече переговорных делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эти переговоры, как ожидается, стартуют 29 марта. Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar sabah səhər başlayacaq

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