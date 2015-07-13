Переговоры лидеров стран еврозоны отложены до 16 июля

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Переговоры по решению вопроса о предоставлении Греции нового пакета финансовой помощи отложены до четверга текущей недели, сообщили СМИ из Брюсселя, где проходит саммит стран еврозоны, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Вместе с тем, как следует из поступающих сообщений, на саммите продолжаются консультации в двустороннем и многостороннем форматах, на которых обсуждаются условия предоставления Афинам кредитов.

В консультациях принимают участие премьер Греции Алексис Ципрас, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Если Греция согласится с жесткими условиями ограничения социальных программ, которые в качестве условий оказания помощи выдвигают европейские лидеры, и которые были подготовлены накануне саммита министрами финансов стран еврозоны, то Афины могут получить на три года 90 млрд евро - 74 млрд от Европейского стабилизационного фонда и 16 млрд - от МВФ.

Ципрас по прибытии в Брюссель заявил, что надеется на достижение "честного компромисса". Однако Меркель, как отмечают наблюдатели, настроена очень решительно.

"Наиболее важная валюта (евро - ИФ) потеряла доверие. Это означает, что нам предстоят жесткие дискуссии, и соглашения любой ценой не будет", - заявила она журналистам.

По ее мнению, условия для принятия окончательного решения еще не созрели. Если Греция согласится на выдвигаемые условия, то германский парламент должен сначала одобрить эти условия, прежде чем будут начаты переговоры по кредитованию Афин, сообщают западные СМИ, отмечая, что это обусловлено серьезной оппозицией в Германии предоставления помощи Греции.

Как сообщают информированные источники в Брюсселе, в проект документа, подготовленный министрами финансов, включено положение о временном выводе Греции из еврозоны. Однако оно может быть снято, если Греция согласится с условиями кредиторов.

Предварительно для принятия решения по кредитам выдвинутые условия оказания помощи странами еврозоны и МВФ должны быть одобрены парламентом Греции, отмечают источники.

Пленарное заседание на саммите для обсуждения деталей и условий кредитования Греции должно возобновиться в понедельник утром.