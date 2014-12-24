 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Передача власти новому президенту Туниса состоится 30 декабря

    Победу во втором туре президентских выборов одержал лидер светской партии Нидаа Тунис эс-Себси

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/  Передача власти новому президенту Туниса Бежи Каиду эс-Себси состоится 30 декабря этого года. Об этом заявил 24 декабря временный глава государства Монсеф Марзуки.

    "Я принял решение передать власть в кратчайшие сроки, во вторник, - сообщил он. - Я не буду подавать жалобы (на нарушения в ходе второго тура президентских выборов), несмотря на все причины, подталкивающие меня это сделать".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 21 декабря в Тунисе состоялся второй тур президентских выборов, победу в которых одержал лидер светской партии "Нидаа Тунис" ("Призыв Туниса") эс-Себси. Он набрал 55,68% голосов. Марзуки получил поддержку 44,32% избирателей.

    Согласно действующему в Тунисе законодательству, если кто-либо из кандидатов подает жалобы на нарушения в ходе голосования в Административный трибунал, то Высшая независимая инстанция по выборам (центризбирком) не может объявить окончательные результаты выборов до рассмотрения этих претензий. "Жалобы могут затянуть переходный период на недели, - отметил Марзуки. - Страна этого не выдержит". Таким образом, окончательные итоги ЦИК должен подвести 26 декабря.

    Вместе с тем, пока еще действующий президент не намерен спускать на тормозах имевшие место факты нарушений в ходе выборов. "Я считаю, что нарушения были. По каждому из них будет разбирательство в судах общей инстанции. В рамках судебного разбирательства нарушители будут наказаны", - подчеркнул он.

    Несмотря на неудачу на выборах, Марзуки не намерен уходить с политической сцены. Во вторник он объявил о намерении основать новое политическое движение. Название и направленность будущей структуры пока остается неизвестной.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi