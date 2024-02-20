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Перед зданием Высокого суда в Лондоне проходит акция в поддержку Ассанжа

Перед зданием Высокого суда в Лондоне проходит акция в поддержку Ассанжа Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне.
Другие страны
20 февраля 2024 г. 13:52
Перед зданием Высокого суда в Лондоне проходит акция в поддержку Ассанжа

Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В акции участвуют бывший глава "Национального союза журналистов" Великобритании Тим Доусон, а также бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Это самое значимое дело 21 века, связанное со свободой прессы. Мы хотим, чтобы суд понял, что большинство людей в этой стране считают, что журналист не должен сидеть в тюрьме за то, что говорит правду" - заявили участники акции.

Ранее правительство страны сообщило о том, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.

Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.

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Версия на английском языке Rally in support of Assange in front of High Court in London
Версия на азербайджанском языке Londonda Ali Məhkəmənin qarşısında Assanca dəstək aksiyası keçirilir

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