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    Число жертв теракта в турецком городе Кайсери достигло 14 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-4

    В результате взрыва пассажирского автобуса с военнослужащими перед кампусом университета Кайсери Эрджиес ранены 56 человек

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в турецком городе Кайсери достигло 14 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сообщил министр внутренних дел  Турции Сулейман Сойлу.

    По его словам, в результате взрыва пассажирского автобуса с военнослужащими перед кампусом университета были ранены 56 человек: "12 из них находятся в реанимации, состояние четырех оценивается как тяжелое".

    ***14:54

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Число раненых в теракте в турецком городе Кайсери возросло.

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, в результате взрыва пассажирского автобуса с военнослужащими перед кампусом  университета "Кайсери Эрджиес" ранены 55 человек.

    Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что 12 раненых в настоящее время находятся в реанимации: "Состояние шестерых  тяжелое. Помимо этого, установлены личности 8 погибших". 

    Министр отметил, что устанавливаются личности террористов: "В Турции террор будет искоренен. Мы решительны в этом вопросе. Мы будем терпеливыми и предотвратим террор". 

    *** 12:24

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генштаб Вооруженных сил Турции обнародовал число погибших и раненых в результате террористического акта в городе Кайсери.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате взрыва автобуса с военнослужащими перед кампусом  университета "Кайсери Эрджиес" погибли 13 военнослужащих, еще 48 человек ранены.   

    ***11:34 

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 человек ранены при взрыве в турецком Кайсери, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    *** 10:44

    В студенческом городке одного из турецких университетов прогремел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв произошел сегодня утром перед кампусом университета "Кайсери Эрджиес". 

    Согласно информации, есть погибшие и раненые. 

    По словам очевидцев, взрыв произошел в автомобиле, который приблизился к пассажирскому автобусу.

    Сообщается, что в автобусе находились военнослужащие в штатской одежде. 

    На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные машины. 

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