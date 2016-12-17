Число жертв теракта в турецком городе Кайсери достигло 14 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-4

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в турецком городе Кайсери достигло 14 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По его словам, в результате взрыва пассажирского автобуса с военнослужащими перед кампусом университета были ранены 56 человек: "12 из них находятся в реанимации, состояние четырех оценивается как тяжелое".

***14:54

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Число раненых в теракте в турецком городе Кайсери возросло.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, в результате взрыва пассажирского автобуса с военнослужащими перед кампусом университета "Кайсери Эрджиес" ранены 55 человек.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что 12 раненых в настоящее время находятся в реанимации: "Состояние шестерых тяжелое. Помимо этого, установлены личности 8 погибших".

Министр отметил, что устанавливаются личности террористов: "В Турции террор будет искоренен. Мы решительны в этом вопросе. Мы будем терпеливыми и предотвратим террор".

*** 12:24

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генштаб Вооруженных сил Турции обнародовал число погибших и раненых в результате террористического акта в городе Кайсери.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате взрыва автобуса с военнослужащими перед кампусом университета "Кайсери Эрджиес" погибли 13 военнослужащих, еще 48 человек ранены.

***11:34

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 человек ранены при взрыве в турецком Кайсери, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

*** 10:44

В студенческом городке одного из турецких университетов прогремел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв произошел сегодня утром перед кампусом университета "Кайсери Эрджиес".

Согласно информации, есть погибшие и раненые.

По словам очевидцев, взрыв произошел в автомобиле, который приблизился к пассажирскому автобусу.

Сообщается, что в автобусе находились военнослужащие в штатской одежде.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные машины.