Число жертв теракта в турецком городе Кайсери достигло 14 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-4

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в турецком городе Кайсери достигло 14 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, в результате взрыва пассажирского автобуса с военнослужащими перед кампусом университета были ранены 56 человек: "12 из них находятся в реанимации, состояние четырех оценивается как тяжелое".
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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Число раненых в теракте в турецком городе Кайсери возросло.
Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, в результате взрыва пассажирского автобуса с военнослужащими перед кампусом университета "Кайсери Эрджиес" ранены 55 человек.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что 12 раненых в настоящее время находятся в реанимации: "Состояние шестерых тяжелое. Помимо этого, установлены личности 8 погибших".
Министр отметил, что устанавливаются личности террористов: "В Турции террор будет искоренен. Мы решительны в этом вопросе. Мы будем терпеливыми и предотвратим террор".
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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Генштаб Вооруженных сил Турции обнародовал число погибших и раненых в результате террористического акта в городе Кайсери.
Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, в результате взрыва автобуса с военнослужащими перед кампусом университета "Кайсери Эрджиес" погибли 13 военнослужащих, еще 48 человек ранены.
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Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 человек ранены при взрыве в турецком Кайсери, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
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В студенческом городке одного из турецких университетов прогремел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв произошел сегодня утром перед кампусом университета "Кайсери Эрджиес".
Согласно информации, есть погибшие и раненые.
По словам очевидцев, взрыв произошел в автомобиле, который приблизился к пассажирскому автобусу.
Сообщается, что в автобусе находились военнослужащие в штатской одежде.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарные машины.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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