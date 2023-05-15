Перед консульством Ирана в Гамбурге прошла акция протеста

Перед консульством Исламской Республики Иран в Гамбурге прошла акция протеста

Перед консульством Ирана в Гамбурге прошла акция протеста.

По данным европейского бюро Report, активное участие в акции приняли и азербайджанцы, проживающие в настоящее время в Германии.

Один из организаторов акции Фархад Меджидзаде заявил, что его цель - остановить казни активистов в Иране, довести до мирового сообщества факты пыток политических активистов:

“К сожалению, мир не видит протестов против ”режима мулл" в Иране. Десятки тысяч из нас сейчас находятся в темнице. Сколько активистов было казнено. Иранское правительство не сворачивает со своего пути. Мы считаем, что международное сообщество недостаточно осуждает иранские власти”.

Требования азербайджанского активиста заключаются в том, чтобы иранские власти прекратили казни, обеспечили права человека, особенно права женщин:

"К акции присоединились наши соотечественники со всего Ирана, которые в настоящее время являются вынужденными мигрантами в Германии. Мы продолжим проводить такие акции в других европейских городах до тех пор, пока нынешний жестокий режим у власти”.

В конце акции перед консульством Ирана было зачитано совместное заявление участников на персидском и немецком языках.