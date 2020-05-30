​Перед Белым домом начались беспорядки

Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Стычки возле резиденции главы государства длились более пяти часов. Демонстранты кричали на президентскую охрану, бросали разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Протестующие скандировали лозунги в поддержку умершего в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда и выражали неприязнь к президенту Дональду Трампу.