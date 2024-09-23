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Пентагон заявил о переброске дополнительных сил США на Ближний Восток

Пентагон заявил о переброске дополнительных сил США на Ближний Восток Администрация США перебрасывает дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ростом напряженности в регионе.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 22:28
Пентагон заявил о переброске дополнительных сил США на Ближний Восток

Администрация США перебрасывает дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ростом напряженности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В свете роста напряженности на Ближнем Востоке и в целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе. По соображениям безопасности при проведении операций мы не даем комментариев и не предоставляем конкретных деталей", - сказал он.

Напомним, что продолжаются интенсивные взаимные атаки израильской армии и бойцов движения "Хезболлах". В результате авиаударов ЦАХАЛ по югу Ливана погибли уже 325 человек. Вооруженные формирования "Хезболлах" в ответ на воздушные атаки обстреляли из реактивных систем залпового огня израильские военные объекты и поселения на севере страны.

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