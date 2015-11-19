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    ​Пентагон заявил о намерении уничтожить нефтяную инфраструктуру ИГ

    Эштон Картер: США ужесточают тактику борьбы с террористической группировкой ИГ

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США ужесточают тактику борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) и будут уничтожать нефтяную инфраструктуру боевиков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы готовы изменить правила нашего участия (в операции против ИГ - Report). Мы изменили тактику, как это было в случае с бензовозами", - заявил Картер в интервью телеканалу MSNBC, имея в виду недавнюю атаку на автоколонну бензовозов ИГ.

    Он пояснил, что ранее силы коалиции во главе с США избегали ударов по таким объектам, поскольку в нефтяной отрасли занято и гражданское население, проживающее на подконтрольных ИГ территориях. Однако после терактов в Париже США решили изменить тактику с учетом того, что доходы от нефтяной отрасли составляют основу финансирования террористов в регионе.

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