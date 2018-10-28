Пентагон заявил о готовности выдвинуть войска на границу с Мексикой

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Американские военные уже начали перебрасывать бетонные заграждения к южной границе страны в соответствии с планами развертывания подразделений в этом районе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

По словам главы оборонного ведомства, детали этого процесса, как и количество военных, задействованных в операции, пока уточняются.

"Вас не пропустят. Существует установленный порядок въезда в нашу страну", — заявила в эфире телеканала Fox News в воскресенье министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, обращаясь к мигрантам.