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    Пентагон заявил о готовности выдвинуть войска на границу с Мексикой

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Американские военные уже начали перебрасывать бетонные заграждения к южной границе страны в соответствии с планами развертывания подразделений в этом районе.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис

    По словам главы оборонного ведомства, детали этого процесса, как и количество военных, задействованных в операции, пока уточняются.

    "Вас не пропустят. Существует установленный порядок въезда в нашу страну", — заявила в эфире телеканала Fox News в воскресенье министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, обращаясь к мигрантам.

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