Пентагон заявил, что США предоставили Газе помощь общей стоимостью $180 млн

США поставили жителям сектора Газа гуманитарную помощь общей стоимостью $180 млн и готовы искать новые способы доставить ее в анклав, хотя и считают, что сухопутные маршруты являются наиболее подходящими.

США поставили жителям сектора Газа гуманитарную помощь общей стоимостью $180 млн и готовы искать новые способы доставить ее в анклав, хотя и считают, что сухопутные маршруты являются наиболее подходящими.

Как передает Report , с таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в интервью телеканалу Al-Qahira al-Ikhbariya.

"Соединенные Штаты уже предоставили сектору Газа помощь, стоимость которой достигает $180 млн, и мы полагаем, что сухопутные коридоры лучше всего подходят для поставок", - подчеркнул он, добавив, что, несмотря на это, Вашингтон доставляет гуманитарную помощь жителям палестинского анклава по воздуху и начал работу над строительством порта, чтобы наладить цепочку поставок морем через Кипр и быть в состоянии обеспечить доставку в Газу "максимальных объемов помощи". США, по словам представителя Пентагона, стараются донести до Израиля свою позицию, заключающуюся в "необходимости защиты мирного населения сектора".

В ходе разговора с египетским телеканалом Райдер также затронул вопрос расширения конфликта за пределы сектора Газа и, в частности, отметил, что американская администрация в настоящий момент "совместно с региональными партнерами работает над тем, чтобы не допустить эскалации конфликта между Ливаном и Израилем". Соединенные Штаты, продолжил он, "крайне обеспокоены нарастающей после 7 октября напряженностью на Ближнем Востоке" и стараются сдержать ее всеми возможными способами.