Пентагон заявил, что США не занимаются созданием "пограничных сил" в Сирии

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ США продолжают вести подготовку местных формирований в Сирии, однако речь не идет о создании новой армии или пограничных силах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского министерства обороны.

В Пентагоне отмечают, что военная кампания по уничтожению группировки "Исламское государство" пока не завершена и эти местные силы призваны стабилизировать обстановку в районах, освобожденных от террористов.