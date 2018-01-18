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    Пентагон заявил, что США не занимаются созданием "пограничных сил" в Сирии

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского министерства обороны

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ США продолжают вести подготовку местных формирований в Сирии, однако речь не идет о создании новой армии или пограничных силах.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского министерства обороны.

    В Пентагоне отмечают, что военная кампания по уничтожению группировки "Исламское государство" пока не завершена и эти местные силы призваны стабилизировать обстановку в районах, освобожденных от террористов.

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