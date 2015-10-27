Пентагон заверяет, что Ирак не будет сотрудничать с РФ в борьбе с ИГИЛ

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Пентагон уверен, что власти Ирака не собираются продолжать военное сотрудничество с Россией против "Исламского государства" (ИГ). Министр обороны США Эштон Картер и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявили об этом во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы получили на прошлой неделе заверение от правительства Ирака о том, что оно не будет сотрудничать с Россией и что США являются для него предпочтительным партнером", — сказал Картер.

Данфорд, в свою очередь, добавил, что во время недавних встреч с представителями правительства Ирака сказал им, что США "не смогут продолжать оказывать им помощь, если они будут разрешать русским проводить бомбардировки". Меня заверили, что они не собираются продолжать это сотрудничество с РФ, сказал Данфорд.