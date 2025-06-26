Пентагон запросил $33,6 млрд на финансирование военной разведки

Министерство обороны США просит Конгресс в 2026-м финансовом году (начинается с 1 октября) выделить на нужды военной разведки $33,6 млрд.

Министерство обороны США просит Конгресс в 2026-м финансовом году (начинается с 1 октября) выделить на нужды военной разведки $33,6 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении Пентагона.

В нем отмечается, что сумма в $33,6 млрд на программу военной разведки соответствует стратегическим приоритетам руководства военного ведомства. По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. "Какие-либо другие цифры бюджета программы военной разведки или ее детали публиковаться не будут, так как остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности", - добавили в ведомстве.