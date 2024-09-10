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Пентагон заключил крупный контракт на защиту от воздушных угроз

Пентагон заключил крупный контракт на защиту от воздушных угроз Вашингтон заключил контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории США и за ее пределами.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 04:05
Пентагон заключил крупный контракт на защиту от воздушных угроз

Вашингтон заключил контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории США и за ее пределами.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

Согласно информации, контракт предоставляет полные услуги по обеспечению поддержки от воздушных угроз противника. Работы в соответствии с контрактом планируются проводить как на американской территории, так и за ее пределами.

В число компаний, которые будут обеспечивать заказ, входят, в том числе Airborne Tactical Advantage из Вирджинии, Blue Air Training из Невады, Coastal Defense из Пенсильвании и Tactical Air Support из Северной Каролины.

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