    Пентагон заключил контракт с Sikorsky Aircraft на $10,3 млрд

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 03:29
    Пентагон заключил контракт с Sikorsky Aircraft на $10,3 млрд

    Вооруженные силы США заключили контракт с американским производителем авиатехники Sikorsky Aircraft на сумму $10,34 млрд.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Пентагона.

    Он предусматривает производство 92 тяжелых транспортно-грузовых вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion для Корпуса морской пехоты.

