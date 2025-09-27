Pentaqon "Sikorsky Aircraft" ilə 10,3 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb
- 27 sentyabr, 2025
- 03:54
ABŞ Silahlı Qüvvələri Amerikanın aviasiya texnikası istehsalçısı olan "Sikorsky Aircraft" ilə 10,34 milyard dollar məbləğində müqavilə bağlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqonun məlumatında deyilir.
Müqavilə Dəniz Piyadaları Korpusu üçün 92 ədəd ağır nəqliyyat-yük helikopteri "Sikorsky CH-53K King Stallion" istehsal edilməsini nəzərdə tutur.
