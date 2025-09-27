İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Pentaqon "Sikorsky Aircraft" ilə 10,3 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    • 27 sentyabr, 2025
    • 03:54
    Pentaqon Sikorsky Aircraft ilə 10,3 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Amerikanın aviasiya texnikası istehsalçısı olan "Sikorsky Aircraft" ilə 10,34 milyard dollar məbləğində müqavilə bağlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Pentaqonun məlumatında deyilir.

    Müqavilə Dəniz Piyadaları Korpusu üçün 92 ədəd ağır nəqliyyat-yük helikopteri "Sikorsky CH-53K King Stallion" istehsal edilməsini nəzərdə tutur.

    Пентагон заключил контракт с Sikorsky Aircraft на $10,3 млрд

