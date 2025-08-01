Пентагон заключил контракт с Raytheon для поставки ракет AMRAAM Украине

Компания Raytheon получила контракт с фиксированной суммой не более $3,5 млрд

Минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon, являющейся дочерним подразделением крупного американского производителя вооружений RTX Corporation (прежнее название - Raytheon Technologies), для предоставления авиационных ракет AMRAAM класса воздух - воздух (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) на сумму не более $3,5 млрд Украине и ряду других стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказано в сообщении ведомства.

"Компания Raytheon, являющаяся подразделением Raytheon Technologies Corp., в Тусоне, штат Флорида, получила контракт с фиксированной суммой не более $3,5 млрд и неопределенным сроком действия", - говорится в уведомлении.

Пентагон указывает, что предусмотрено производство ракет AMRAAM, телеметрической системы AMRAAM, начальных и полевых запасных частей, а также другие мероприятия по технической поддержке производства.

Ожидается, что производство техники завершится в третьем квартале 2031 года. Поставки будут осуществляться в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.