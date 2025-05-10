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Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS

Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS.
Другие страны
10 мая 2025 г. 05:54
Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS

Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Пентагоне.

"Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой в размере 742,1 миллиона доллара США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - ред.)", - говорится в заявлении Пентагона.

Место проведения работ и условия финансирования будут определены для каждого отдельного заказа, а предполагаемая дата завершения работ – 31 мая 2027 года.

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