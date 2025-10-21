Пентагон заказал у Lockheed Martin инфракрасные системы наблюдения на $233 млн

Американская корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на сумму $233 млн на поставку инфракрасных систем наблюдения нового поколения для ВМС США и Национальной гвардии ВВС.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщеии компании.

"Lockheed Martin заключила контракт стоимостью $233 млн с фиксированной ценой на поставку систем IRST21 Block II и комплектующих для ВМС США и Национальной гвардии ВВС", - сказано в сообщении.

IRST21 Block II представляет собой инфракрасный поисково-следящий сенсор, работающий как тепловизионная камера большой дальности. Он использует длинноволновые инфракрасные технологии для пассивного обнаружения тепловых следов воздушных целей. В отличие от радиолокационных станций, которые излучают сигнал и могут быть засечены противником, система IRST21 не испускает энергию, что позволяет пилотам выявлять и сопровождать цели, не раскрывая свое местоположение.