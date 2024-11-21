Пентагон заинтересован в возможном военном применении Starship

Минобороны США весьма заинтересовано в возможном применении в военных целях космического корабля многоразового использования Starship, созданного и дорабатываемого компанией SpaceX.

Минобороны США весьма заинтересовано в возможном применении в военных целях космического корабля многоразового использования Starship, созданного и дорабатываемого компанией SpaceX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Космических сил США генерал-лейтенант Филип Гаррант на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

"Мы очень внимательно за ними наблюдаем. Это феноменальный потенциал - выводить на низкую околоземную орбиту большое число спутников. Это изменит всю игру. Мы думаем над тем, как можем это использовать. По нашему мнению, с учетом объема полезной нагрузки (на корабле Starship - ред.), речь могла бы идти о какого-то типа механизме доставки грузов. Но ВС США очень заинтересованы в потенциальном военном применении Starship и, безусловно, следят за прогрессом", - отметил Гаррант.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных модификациях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. По текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 т.