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Пентагон выводит из Нигера часть персонала

Пентагон выводит из Нигера часть персонала Вооруженные силы США передислоцируют часть войск и техники в Нигере, а также выведут второстепенный персонал из страны.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 22:29
Пентагон выводит из Нигера часть персонала

Минобороны США перемещает часть своего персонала в Нигере из Ниамея в Агадес, а также эвакуирует из страны небольшое число неосновного персонала.

Как передает Report, об этом сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванного представителя американских военных.

"Из предосторожности Минобороны США перемещает некоторых американских сотрудников и оборудование в Нигере с базы ВВС 101 в Ниамее на базу ВВС 201 в Агадесе. Кроме того, небольшое число персонала, в котором нет существенной необходимости, и такого же оборудования вывезут из Нигера", - приводит телеканал слова источника.

Собеседник "Аль-Арабийи" подчеркнул, что такое решение не изменит общей расстановки американских сил в Нигере. Он добавил, что при этом США продолжат рассматривать все варианты развития событий для дальнейших действий.

По словам источника, США продолжат прикладывать дипломатические усилия для сохранения конституционного порядка и гражданского правления в Нигере.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon heyətinin bir hissəsini Nigerdən çıxarır

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